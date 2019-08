Xetra-Aktienkurs Lyft-Aktie:

57,50 Euro +2,53% (08.08.2019, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

57,87 Euro +7,61% (08.08.2019, 14:22)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 64,50 +6,98% (08.08.2019, 14:23, vorbörslich)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (08.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst Mark Mahaney von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse bringt Mark Mahaney, Analyst von RBC Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) weiterhin die Annahme einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Lyft Inc. habe einen sauberen Quartalsbericht vorgelegt. Neben über den Erwartungen ausgefallenen Ergebnissen habe das Management auch Planungen angehoben.Der Weg hin zur Profitabilität scheine zunehmend klarer zu werden, so die Analysten von RBC Capital Markets. Analyst Mark Mahaney setzt das Kursziel für die Lyft-Aktie von 72,00 auf 76,00 USD herauf.Die Analysten von RBC Capital Markets bestätigen in ihrer Lyft-Aktienanalyse das Votum "outperform".Börsenplätze Lyft-Aktie: