Börsenplätze Lyft-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Lyft-Aktie:

38,77 Euro +6,51% (23.10.2019, 08:07)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

38,55 Euro -2,74% (23.10.2019, 08:02)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

43,56 USD +6,56% (22.10.2019)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (23.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) unter die Lupe.Am gestrigen Handelstag habe die Lyft-Aktie in der Spitze mehr als zehn Prozent zugelegt. Grund hierfür seien Aussagen der Gründer Logan Green und John Zimmer gewesen, dass das Unternehmen bereits 2021 profitabel werden könnte. In Zuge dessen habe auch die Uber-Aktie kräftig zugelegt und an der Heimatbörse in New York mit einem Plus von fast vier Prozent geschlossen."Wir haben über drei Milliarden Dollar an Cash, haben einen klaren Weg zur Profitabilität und das Team macht einen ausgezeichneten Job", habe Zimmer am Dienstag auf einer Tech-Konferenz des "Wall Street Journal" gesagt. Green habe hinzugefügt: "Lyft wird auf Basis des EBITDA des vierten Quartals 2021 profitabel sein." Bislang sei das Unternehmen davon ausgegangen, dass diese Schwelle erst 2022 erreicht werde.Seit ihrem IPO in diesem Jahr hätten die Fahrdienst-Vermittler mächtig Federn lassen müssen. Grund seien Zweifel der Anleger gewesen, ob das bisher mit hohen Verlusten verbundene Geschäftsmodell von Uber und Lyft am Ende aufgehen würde.Bis dahin sollten Anleger vorerst an der Seitenlinie verharren, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link