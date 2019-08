Frankfurt-Aktienkurs Lyft-Aktie:

58,50 Euro +4,32% (08.08.2019, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

58,41 Euro +8,61% (08.08.2019, 14:59)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 64,67 +7,26% (08.08.2019, 15:20, vorbörslich)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (08.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ross Sandler, Analyst von Barclays, weiterhin eine Gleichgewichtung der Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT).Die Quartalszahlen von Lyft Inc. seien besser ausgefallen als erwartet. Zudem sei die Guidance nach oben revidiert worden. Die Äußerungen des Managements im Verlauf der Telefonkonferenz hätten optimistisch geklungen.Investoren würden langsam beginnen zu begreifen, dass der Markt für Fahrtenvermittlungen stärkere Zuwachsraten erlaube als ursprünglich angenommen. Die Profitabilität und ein wirtschaftliches Betreiben einzelner Fahrten seien Aspekte, die in der Vergangenheit oftmals das Etikett "wahrscheinlich niemals" verpasst bekommen hätten. Diese Wahrnehmung beginne sich zu ändern. Für manche Investoren seien diese Faktoren nun eher in Sichtweite.Das Auslaufen von Haltefristen für Altaktionäre könnte aber die Kursentwicklung in der nächsten Zeit etwas holpriger machen, so der Analyst Ross Sandler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lyft-Aktie: