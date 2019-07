Stuttgart-Aktienkurs Lyft-Aktie:

55,52 Euro +2,32% (10.07.2019, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

55,59 Euro +0,78% (10.07.2019, 12:47)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 62,21 +0,61% (10.07.2019, 15:50)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (10.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse des Analysten Brent Thill von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse spricht Brent Thill, Analyst von Jefferies & Co, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) aus.Der Aktienkurs von Lyft Inc. habe seit dem Börsendebüt 14% an Wert verloren. Die Analysten von Jefferies & Co gehen von einer Kurserholung aus.Lyft müsse Bedenken entgegen treten, wonach das Wachstum wegen Uber als Nummer 1 begrenzt sein könnte und das Unternehmen niemals Geld verdienen könne. Wenn das gelinge, werde die Bewertung des Titels steige. Analyst Brent Thill lobt das Unternehmen für seinen fokussierten Ansatz die Probleme beim Personentransport zu lösen.In ihrer Lyft-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Jefferies & Co das Votum "buy" sowie das Kursziel von 90,00 USD.Börsenplätze Lyft-Aktie: