Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern eine sehr starke Abwärtsbewegung vollzogen. Der Index habe sich von der oberen Grenze der Handelsspanne zurückgezogen und die untere Grenze durchbrochen. Bei 9.300 Punkten sei ein Tief erreicht worden. Heute sei jedoch eine Erholung zu erkennen und der DAX habe die Kurszone bei 9.500 Punkten durchbrochen. Der Index kämpfe nach dem anfänglichen Anstieg um eine klare Richtung und werde dies möglicherweise so lange tun, bis die Daten zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht würden (14:30 Uhr). Der Bereich, in dem der DAX derzeit gehandelt werde (9.550 bis 9.570 Punkte), habe Anfang der Woche einige Kursreaktionen und Umkehrungen erlebe, sodass ein Ausbruch nach oben ein Signal für die Bullen sein könnte. Angesichts der Nähe zur unteren Grenze der Handelsspanne bleibe das Risiko eines Unterschreitens hoch.



Laut einem "Handelsblatt-Bericht" hätten gestern die Führungskräfte der Automobilhersteller von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) mit Angela Merkel telefoniert. Im Mittelpunkt der Diskussion sei die Frage gestanden, wie die deutsche Automobilbranche aus dem anhaltenden Stillstand herausgeführt werden könne. Das Erreichen des Ziels könnte jedoch durch Störungen auf der Angebots- und Nachfrageseite schwierig sein.



Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) habe im März die Daten zum Handelsumsatz am Kassamarkt veröffentlicht. Die Kassamärkte der Deutschen Börse AG hätten einen Umsatz von 300,7 Milliarden EUR erzielt, was einen massiven Anstieg gegenüber den 130,3 Milliarden EUR vom März 2019 bedeute. Dies sollte nicht überraschen, da die Märkte im März 2020 wesentlich volatiler gewesen seien als im März 2019. Auf Aktien seien 256,8 Milliarden EUR entfallen, während auf ETFs 39 Milliarden EUR entfallen seien. SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) sei mit einem Umsatz von 15,8 Milliarden EUR der umsatzstärkste Titel aus dem DAX gewesen, während die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) das aktivste Mitglied aus dem deutschen Mid-Cap-Index gewesen sei (Umsatz von 1,8 Milliarden EUR). HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) habe mit einem Umsatz von 570 Millionen EUR den Spitzenplatz unter den Mitgliedern des Small-Cap-Index belegt.



Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe rund 87 Tsd. Beschäftigte in Teilzeitarbeit geschickt. Die Entscheidung sei gefallen, weil die Nachfrage nach Flugtickets eingebrochen sei und die Fluggesellschaft nach Möglichkeiten suche, um die Kosten zu senken. Da die Lufthansa weltweit 135 bis 140 Tsd. Mitarbeiter beschäftige, betreffe die Entscheidung mehr als die Hälfte der Mitarbeiter. (02.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Aktienindices aus Europa verzeichnen am Donnerstag leichte Kursgewinne, so die Experten von XTB.Da die Neugewichtung am Quartalsende bereits abgeschlossen sei, habe der Aktienmarkt eine wichtige Nachfragequelle verloren. Daher würden die Indices möglicherweise nicht mehr so schnell steigen wie in der vergangenen Woche. Einige Daten aus den USA würden im Laufe des Nachmittags veröffentlicht, aber die Aufmerksamkeit gelte in erster Linie den Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr). Man solle beachten, dass der Markt in der vergangenen Woche die sehr schwachen Werte ignoriert und eine Rally erfahren habe.