Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,855 EUR -1,43% (03.12.2019, 13:32)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,825 EUR -1,06% (03.12.2019, 13:16)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.12.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die größte europäische Fluggesellschaft, Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), wird erneut von schweren Unruhen belastet: Das Management hat mit seinen Umbauplänen die Arbeitnehmer gegen sich aufgebracht, die Aufsichtsräte haben einiges zu besprechen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der vor wenigen Tagen angekündigte Verkauf der Cateringtochter LSG Skychefs an die Schweizer Categroup sorge für Unruhen bei der Belegschaft. Die Sorge sei, dass der neue Eigentümer die Löhne kürzen werde. ver.di habe zwar am Sonntag einen geplanten Streik abgesagt, weil Lufthansa der Gewerkschaft entgegengekommen sei. Jedoch solle am 4. Dezember weiterverhandelt werden, denn es bestehe nach wie vor Gesprächsbedarf (Quelle: "Handelsblatt").Die ver.di-Verhandlungsführerin, Katharina Wesenick, habe die Lufthansa stark kritisiert: "Nach monatelangen Verhandlungen stehen die Beschäftigten kurz vor dem Verkauf der LSG mit leeren Händen da". Die Ungewissheit und Existenzangst unter den rund 7.000 Beschäftigten in Deutschland seien so groß, dass kurzfristige Arbeitskampfmaßnahmen nicht mehr ausgeschlossen werden könnten. ver.di verlange Ausgleichszahlungen im Falle von Kündigungen und Lohneinbußen durch den neuen Eigentümer.Trotz der vereinbarten Friedenspflicht zwischen Lufthansa und der Gewerkschaft UFO könnten erneute Streiks in diesem Jahr nicht ausgeschlossen werden. Das liege vor allem daran, dass die angesprochene Friedenspflicht nicht für die Tochtergesellschaften der Lufhansa (Germanwings, CityLine, Eurowings) gelte. Außerdem sei bei der Lufthansa die Kabine selbst zwar in der Friedenspflicht, aber dennoch zu Warnstreiks berechtigt.Knackpunkt des jüngsten Streits sei gewesen, dass Lufthansa für eine umfassende Schlichtung von der UFO einen Streikverzicht nicht nur bei der Kernmarke Lufthansa gewollt habe, sondern auch bei allen Töchtern.Die Lufthansa-Aktie werde aktuell bei EUR 17,01 (02.12.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 23,51 gelegen (26.02.2019), das Jahrestief bei EUR 12,845 (15.08.2019). Bei Bloomberg würden sieben Analysten die Aktie auf "buy", 17 auf "hold" und sechs Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link