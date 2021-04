Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,938 EUR +0,87% (15.04.2021, 09:01)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,868 EUR +1,99% (14.04.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Ähnlich wie die Lufthansa hoffe derzeit auch der Billigflieger easyJet auf eine Belebung des Reiseverkehrs über die Sommersaison. Dabei setze das Unternehmen auf ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen nicht nur im Heimatmarkt Großbritannien und baue gleichzeitig auf die aufgestaute Reiselust der Europäer.easyJet sei wegen der großen Fortschritte in der Impfkampagne in Großbritannien zuversichtlich, habe das Unternehmen am Mittwoch in Luton bei London mitgeteilt. Der Konzern erwarte, "dass auch die europäische Impfkampagne in den kommenden Wochen Fahrt aufnimmt, sodass Kunden in diesem Sommer mit easyJet in den langersehnten Urlaub fliegen können."easyJet habe zuletzt wegen der Pandemie und der vielerorts geltenden Reisebeschränkungen seinen Flugverkehr praktisch auf ein Minimum reduziert. Das Unternehmen plane auch für das bis zum Sommermonat Juni laufende Quartal derzeit nur ein deutlich vermindertes Flugangebot, es solle bis zu 20 Prozent des Niveaus von 2019 betragen. Doch sei die Airline flexibel genug, um die Zahl der Flüge und die angeflogenen Ziele bei mehr Nachfrage schnell wieder auszuweiten, so Unternehmenschef Johan Lundgren.Der Manager habe in einer Telefonkonferenz zwar eingeräumt, dass sich die weitere Entwicklung der Buchungen zum aktuellen Zeitpunkt nur schlecht vorhersagen lasse. Auch eine Finanzprognose für das Jahr sei wegen der anhaltenden Unsicherheiten weiter nicht möglich. easyJet hoffe aber darauf, dass Großbritanniens Premierminister Boris Johnson seine früheren Ankündigungen wahr mache und ab Mitte Mai Reisen ins Ausland wieder erlaube. Großbritannien sei der größte Markt für die britische Billigairline.Die Lage im europäischen Luftverkehr bleibe äußerst schwierig und sei nach wie vor von sehr vielen Unwägbarkeiten geprägt. Da zudem die Gefahr einer größeren Kapitalerhöhung in den kommenden Monaten bestehe, habe sich der Kurs der Lufthansa zuletzt relativ mau entwickelt.Ein Einstieg drängt sich aktuell nicht auf, wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 9,50 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)Mit Material von dpa-AFX