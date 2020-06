Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem im Vorfeld viel über Zahlen spekuliert worden sei, habe der deutsche Luftverkehrskonzern nun konkrete Zahlen veröffentlicht, wo Stellen wegfallen sollten. Demnach gebe es bei der Lufthansa derzeit einen rechnerischen Überhang von knapp 5.000 Stellen. Davon würden 2.600 auf Flugbegleiter, 1.500 auf Bodenmitarbeiter und 600 auf Piloten entfallen. Insgesamt habe das Unternehmen den rechnerischen Überhang bereits vergangene Woche auf 22.000 Vollzeitstellen in der Gruppe beziffert. Die Hälfte davon entfalle auf Deutschland, wie Lufthansa mitgeteilt habe.Betroffen seien den Angaben zufolge weitere 1.400 Stellen in der Zentrale und bei anderen Konzerngesellschaften in der Administration. Lufthansa Technik habe demnach weltweit einen Personalüberhang von rund 4.500 Stellen, davon 2.500 in Deutschland. Im Cateringgeschäft der LSG Group seien es weltweit 8.300, davon 1.500 in Deutschland.Die Fluggesellschaft und die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, Ufo und ver.di würden derzeit um ein Sparpaket ringen. Das Unternehmen wolle mit den Tarifpartnern bis zum 22. Juni 2020 zu konkreten Ergebnissen kommen. Der Lufthansa-Konzern beschäftige rund 138.000 Mitarbeiter.Es dürfte in den kommenden Tagen ein hartes Ringen mit den Gewerkschaften geben. Die größte Unsicherheit bleibe indes weiterhin die Entwicklung des globalen Flugverkehrs in den kommenden Monaten. "Der Aktionär" rate nach wie vor davon ab, sich bei der Lufthansa auf der Long- oder auf der Short-Seite zu positionieren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.