Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,03 EUR -5,65% (02.03.2020, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,87 EUR -7,09% (02.03.2020, 12:36)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Zu Beginn der neuen Handelswoche helle sich die Stimmung an der Börse allmählich auf. Die Lufthansa-Aktie sei im Zuge der jüngsten Korrektur deutlich unter die Räder gekommen. Damit sei der deutsche Luftverkehrskonzern nun zu einem Schnäppchenpreis an der Börse zu haben. Folgerichtig stelle sich die Frage, ob jetzt ein passender Zeitpunkt für den Einstieg gekommen sei?Die Lufthansa-Aktie leide aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten in Folge des Coronavirus. Zudem steige die Zahl der nicht mehr eingesetzten Langstrecken-Jets von 13 auf 23 - das treibe die Kosten in die Höhe. Die Kranich-Airline reagiere und reduziere ihr Flugangebot: Flüge nach China und Iran werürden weiter ausgesetzt. Außerdem würden weniger Verbindungen nach Hongkong, Seoul und Italien aus Deutschland heraus angeflogen.Durch die sinkende Reisetätigkeit sehe es für das operative Geschäft für Flug- und Touristikkonzerne derzeit schlecht aus. Die Lufthansa befinde sich auch heute wieder im freien Fall. Das 52-Wochen-Tief bei 12,58 sei unterschritten worden. Ein Stopp bei 10 Euro sichere die Position vor größeren Verlusten ab, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: