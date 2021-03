Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,125 EUR +0,68% (26.03.2021, 08:39)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,965 EUR -0,54% (25.03.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem es seit der positiven BioNTech-Meldung im November mit der Lufthansa-Akte stetig nach oben gegangen sei, sei der MDAX-Titel zuletzt wieder deutlich unter Druck geraten. Die angesichts wieder steigender Infektionszahlen ins Spiel gebrachten möglichen Reisebeschränkungen sowie eine wieder abnehmende Risikofreude der Marktteilnehmer hätten es den Aktien aus der Reisebranche zuletzt schwer gemacht.Vor diesem Hintergrund sei es sehr wichtig, dass jetzt nicht noch zusätzlicher Verkaufsdruck entstehe. So habe es unter den Börsianer zuletzt etwas Sorge gegeben, was mit der Beteiligung des kürzlich verstorbenen Heinz Hermann Thiele geschehen werde. Wie nun unter Berufung auf Insider berichtet werde, sollten Thieles Beteiligungen an Knorr-Bremse, Vossloh und eben auch der Lufthansa im Familienbesitz belassen werden. Hätten sich Thieles Frau und Tochter dafür entschieden, die 13-prozentige Lufthansa-Beteiligung auf den Markt zu werfen, hätte dies den Kurs sicherlich kurzfristig stark belastet.Die Entscheidung, dass die Familie Thiele weiterhin Lufthansa-Aktionär bleiben wolle, sei natürlich positiv zu werten. Die aktuelle Lage sei für die Kranich-Airline aber aktuell natürlich schwierig. Daher sind die Lufthansa-Papiere nach wie vor ausnahmslos für mutige Anleger geeignet (Stopp: 9,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: