Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,91 EUR +2,05% (27.03.2019, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,935 EUR +1,74% (27.03.2019, 11:14)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der größten Airline Europas Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa könne auch heute wieder zulegen. Nach den deutlichen Kursverlusten im März sei jedoch noch kein Boden gefunden. Zudem weise eine aktuelle Studie der NordLB auf die unverändert bestehenden Belastungsfaktoren hin.Die NordLB habe die Aktie der Lufthansa nach Jahreszahlen auf "kaufen" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Angesichts der vielen Belastungsfaktoren habe sich die Fluggesellschaft als sehr standfest erwiesen, habe Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem "verlangt die weitere Reduzierung des Wachstumsziels zugunsten operationeller Stabilität in einem herausfordernden Umfeld Respekt". Bei der anstehenden weiteren Marktkonsolidierung könnte die Lufthansa zudem eine aktive Rolle spielen.Tatsächlich habe die Lufthansa bereits sinnvolle Maßnahmen ergriffen, um für einen herausfordernden Sommer gewappnet zu sein. Ein weiterer Pluspunkt bleibe die günstige Bewertung der Aktie. Nach dem Bruch des Aufwärtstrends, der 90- und der 200-Tage-Linie sollten neue Anleger jedoch eine Bodenbildung abwarten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.