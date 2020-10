Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach dem Horrorjahr 2020 würden die Aktionäre der Lufthansa auf eine Besserung der Lage im neuen Jahr hoffen. Nun habe sich Vorstandsmitglied Harry Hohmeister zu den Aussichten für die nächsten Quartale geäußert und sorge nicht gerade für großen Optimismus.So habe Hohmeister im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters erklärt: "Vielleicht wäre im kommenden Jahr eine Erholung auf 50 Prozent des Vorkrisenniveaus möglich - vielleicht mit Geschäftsreisen bis zum Herbst 2021 sogar auf 60 Prozent." Er habe zudem betont, wie schwierig aktuell die Lage für den MDAX-Konzern sei: "Aktuell fliegen wir etwa 25 bis 30 Prozent der Frequenzen - und nur etwa jeder zweite Sitzplatz ist belegt." Hohmeister habe erklärt, dass demnächst weitere 125 Flugzeuge am Boden bleiben würden. Und auch für die ersten Monate des Jahres 2021 bleibe man im Lufthansa-Vorstand sehr zurückhaltend: "Wir erwarten ein schwaches erstes Quartal."Aufgrund der nach wie vor trüben Aussichten und des schwachen Charts sollten Anleger weiterhin nicht bei der Lufthansa-Aktie zugreifen und stattdessen an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: