Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,91 EUR -0,24% (29.04.2021, 10:04)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was die Zahlen von Lufthansa zum 1. Quartal betreffe, habe man den Verlust verringert. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 60% eingebrochen. Das EBIT habe minus 1,1 Mrd. Euro und das EPS minus 1,75 Euro betragen. Es sei ganz viel Hoffnung in der Aktie, die nach der Kapitalerhöhung mehr wert sei als vor der Krise. Es sei hier viel Fantasie eingepreist. Wenn es zur Wiedereröffnung komme und der Anstieg nach der Pandemie nicht so ausfalle wie man sich das vielleicht erhoffe, dann könnte der Wert schnell unter die 10-Euro-Marke gehen. Die Bewertung der Aktie sei nicht ganz nachzuvollziehen. Dennoch habe sie sich seit den Tiefs gut erholt. Für Thomas Bergmann wäre die Lufthansa-Aktie kein Investment, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:10,92 EUR -0,27% (29.04.2021, 10:19)