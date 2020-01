Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,225 EUR +0,74% (29.01.2020, 11:58)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.01.2020/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analysten Adrian Yanoshik und William Fitzalan Howard von der Privatbank Berenberg:Adrian Yanoshik und William Fitzalan Howard, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) und erhöhen das Kursziel von 17 auf 18 Euro.Die negative Stimmung nähere sich ihrem Tiefpunkt, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie würden angesichts einer erwarteten Verbesserung der Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr zum Kauf der Lufthansa-Aktie raten. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen überarbeitet.Adrian Yanoshik und William Fitzalan Howard, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Lufthansa-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 18 Euro angehoben. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:14,195 EUR +1,39% (29.01.2020, 11:44)