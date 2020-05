Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 8,00 Euro auf 8,70 Euro.Die Fluggesellschaft habe im Rahmen einer Ad hoc-Mitteilung (07.05.) ein Update zum Stand der Verhandlungen um deutsche Staatshilfe veröffentlicht. Das Finanzierungsvolumen, über das verhandelt werde, belaufe sich auf 9 Mrd. Euro. Es handle sich dabei um eine Stille Beteiligung, einen besicherten Kredit sowie auch um eine Beteiligung am Aktienkapital (bis zu 25% plus eine Aktie). Über deren Aufteilung seien keine Angaben gemacht worden. Laut den Unternehmensangaben werde über verschiedene Varianten der Kapitalerhöhung verhandelt.Überrascht habe Diermeier die Aussage, dass auch eine Kapitalerhöhung zum Nennwert (2,56 Euro je Aktie), gegebenenfalls nach Kapitalschnitt, erfolgen könnte. Unter der Annahme, dass die neuen Aktien mit einem Abschlag von 33% (entspreche der prozentualen Erhöhung des bisherigen Grundkapitals, damit der Staat eine Speerminorität halte) zum dann geltenden Aktienkurs platziert würden, müsste die Lufthansa-Aktie bei 3,84 (Xetra-Schlusskurs vom 08.05.2020: 7,78) Euro notieren, damit die neuen Aktien zu ihrem Nennwert emittiert würden. Verkompliziert würden die Verhandlungen um deutsche Staatshilfe, da die beiden Regierungsparteien unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich des Staatseinflusses bei der Lufthansa hätten. Da im Gegensatz zu dem bisherigen Szenario des Analysten eine Staatshilfe per Kapitalerhöhung wahrscheinlicher geworden sei, habe er dies nun in seiner Bewertung berücksichtigt (die Annahmen des Analysten: 159,4 Mio. neue Aktien zu 5,19 Euro je Aktie).Neben dem wahrscheinlichen Belastungsfaktor Verwässerung durch Staatseinstieg per Kapitalerhöhung stehe für die Aktionäre wahrscheinlich nach Meinung des Analysten auch noch ein DAX-Abstieg bevor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: