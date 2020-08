Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Beim deutschen Luftverkeherskonzern seien die Tarifverhandlungen über Corona-Sparbeiträge des Bodenpersonals vorerst gescheitert. Die Lufthansa habe die Verhandlungen einseitig abgebrochen, habe am Donnerstag eine Sprecherin in Frankfurt bestätigt. ver.di sei aufgefordert, mit neuen Vorschlägen zu signifikanten Personalkosteneinsparungen an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die bislang angebotenen Einsparungen i.H.v. rund 600 Mio. Euro würden zur Bewältigung der sich verschärfenden Krise nicht ausreichen.Es dürfte wohl noch sehr lange dauern, bis die Lufthansa mit allen Gewerkschaften eine Einigung erzielen könne. Natürlich müsse der MDAX-Konzern aufgrund der eher trüben Perspektiven für die kommenden Monate - womöglich auch Jahre kräftig sparen. Dennoch sollten neue Streiks natürlich so gut es geht vermieden werden. Es bleibe jedenfalls spannend. Ein Einstieg bei der Lufthansa-Aktie dränge sich indes nach wie vor nicht auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: