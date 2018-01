Xetra-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Lufthansa AG:



Die Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (23.01.2018/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Tarfiverhandlungen: Dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis - AktiennewsDie dritte Verhandlungsrunde für die rund 33.000 Lufthansa-Beschäftigten der Bodendienste sowie bei Lufthansa-Systems, der Lufthansa-Service Group (LSG), der Lufthansa Technik und der Lufthansa Cargo ist am 22. Januar 2018 in Frankfurt/Main ohne Ergebnis geblieben, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Verhandlungen werden am 30./31. Januar fortgesetzt."Das neue Angebot, das die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in dieser Runde vorgelegt hat, ist nach wie vor völlig unzureichend", kritisiert Verhandlungsführerin und Vorstandsmitglied der ver.di, Christine Behle. "Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation ist es für die Beschäftigten keinesfalls ausreichend, schließlich hat der Lufthansa-Konzern in 2017 ein Rekordergebnis erzielt. Daran müssen die Beschäftigten, die einen großen Anteil an diesem Ergebnis hatten, nun auch angemessen beteiligt werden", fordert Behle.Das Lufthansa-Angebot von 2,6 Prozent für 18 Monate und weitere 2,5 Prozent für weitere 18 Monate sei zu wenig und würde insgesamt unter der erwarteten Inflationsrate für 2018 bleiben und damit einen Reallohnverlust bei den Beschäftigten bedeuten."Für einen Konzern, der ein Ergebnis von drei Milliarden Euro eingefahren und die Verbesserung aller wesentlichen Kennzahlen erreicht hat, ist dieses Angebot an die Beschäftigten mehr als unverständlich", so die Gewerkschafterin. Behle forderte die Arbeitgeber auf, in der nächsten Runde ein verhandlungs- und abschlussfähiges Angebot vorzulegen. Ansonsten würden sie Arbeitskämpfe provozieren. "Falls die Runde am 30./31. Januar kein Ergebnis bringt, sind Streiks nicht mehr ausgeschlossen."ver.di fordert für die Lufthansa-Konzernbeschäftigten am Boden und in der Kabine, bei der Lufthansa Cargo, der Lufthansa Service Gesellschaft, der Lufthansa Technik und Lufthansa Systems 6 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für die rund 1.500 Auszubildenden im Lufthansa-Konzern fordert ver.di 90 Euro mehr sowie die unbefristete Übernahme im erlernten Beruf. Der Vergütungstarifvertrag wurde zum 31. Dezember 2017 gekündigt. Außerdem sollen die Beschäftigten die Möglichkeit erhalten, die Vergütungserhöhung in zusätzliche freie Tage einzutauschen.Börsenplätze Lufthansa-Aktie: