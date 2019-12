Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In der Nacht zum Montag habe der dreitägige Streik der Germanwings-Flugbegleiter an mehreren deutschen Flughäfen begonnen. Das habe der Sprecher der Kabinengewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies, der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Infolge des Ausstands, der bis einschließlich Neujahr dauern solle, würden bundesweit rund 180 Flüge ausfallen, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite von Eurowings hervorgehe, die das Unternehmen laufend aktualisiere.Die Kabinengewerkschaft Ufo habe am ersten Streiktag zudem ihre Drohung bekräftigt, den dreitägigen Ausstand bei Germanwings auszudehnen. "Wir können das kurzfristig verlängern", habe Ufo-Vize Daniel Flohr am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" gesagt. "Wir wollen das nicht", habe er zwar ergänzt, aber wenn die Gewerkschaft am Ende der drei Tage glaube, "dass es mehr davon braucht", werde sie zu weiteren Streiks aufrufen.Die Lufthansa-Tochter Germanwings kritisiere die Streiks, bei denen es offiziell um eine Regelung zur Teilzeit gehe, als unangemessen."Die Kritik ist natürlich immer da, wenn wir streiken. Aber in diesem Fall ist sie inhaltlich nicht berechtigt", habe Flohr gesagt. Auch ein Einlenken der Germanwings am Samstag habe nicht zu einer Absage des Streiks geführt. Laut Ufo habe es sich dabei nur um ein scheinbares Entgegenkommen gehandelt: "Das ist nicht das, was wir gefordert haben", so Flohr.Die Aktie der Lufthansa zeige keine Reaktion auf die Streiks. Am frühen Morgen gehe es im Handel bei Lang & Schwarz mit 0,2 Prozent leicht ins Plus. Die Aktie sei immer noch sehr günstig bewertet.Mutige Anleger nutzen die niedrigen Kurse zum Einstieg und platzieren einen Stopp bei 13,40 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wichtig sei aus charttechnischer Sicht, dass bald der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie gelinge. (Analyse vom 30.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link