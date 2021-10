Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,807 EUR -3,15% (12.10.2021, 10:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,802 EUR -2,42% (12.10.2021, 10:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die Lufthansa habe die Mitte/Ende September angekündigte Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht (Bezugsverhältnis 1:1; Bezugspreis: 3,58 Euro je Aktie), die vollständig durch ein Konsortium abgesichert gewesen sei, abgeschlossen. Die Aktienanzahl habe sich von 597.742.822 Stück auf 1.195.485.644 Stück erhöht. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalmaßnahme habe sich auf 2,16 Mrd. Euro belaufen. Der gezogene Betrag der Stillen Einlage I des WSF (1,5 Mrd. Euro) sei bereits vollständig abgelöst worden. Dies stelle keine Überraschung dar, da die nun abgeschlossene Kapitalerhöhung u.a. diesem Zweck gedient habe. Bis Ende 2021 beabsichtige die Fluggesellschaft die Stille Einlage II des WSF (1,0 Mrd. Euro) vollständig zurückzuzahlen und den nicht in Anspruch genommen Teil der Stillen Einlage I zu kündigen.Der Anteil des WSF an der Lufthansa AG sei nach Abschluss der Kapitalerhöhung gesunken (per 07.10.201 bei 14,09%; zum Vergleich kurz vor der Kapitalerhöhung per 19.09.2021: 15,94%). Der WSF habe sich verpflichtet, sich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Kapitalerhöhung von keinen Lufthansa-Aktien zu trennen. Aber innerhalb von 24 Monaten nach der Kapitalmaßnahme solle sich der WSF von seiner Lufthansa-Beteiligung getrennt haben. Insgesamt werde das Lufthansa-Management auf absehbare Zeit seine unternehmerische Freiheit zurückgewinnen, was der Analyst positiv werte. Allerdings könnten die Aktienverkäufe des WSF die Lufthansa-Aktie belasten. Zudem stünden der Bilanzstärkung (durch die Kapitalmaßnahme) die anhaltend hohe Wettbewerbsintensität und die strukturellen Herausforderungen der Airline-Branche gegenüber.In Erwartung eines (leicht) negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) lautet das Votum für die Lufthansa-Aktie nach wie vor "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 5,80 Euro. (Analyse vom 12.10.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: