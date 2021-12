Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es seien zweifellos schwierige Zeiten für die Luftfahrt-Branche. Im Zuge der Coronakrise hätten zahlreiche Airlines durch verschiedene Hilfen vor der Insolvenz gerettet werden müssen. Doch Jens Bischof, Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings, gehe davon aus, dass dennoch einige Wettbewerber die Pleite mittel- bis langfristig nicht mehr abwenden könnten.So habe er im Podcast mit dem "Tagesspiegel" erklärt: "Ich gehe davon aus, dass die Konsolidierungswelle eher in beschleunigter Form noch vor uns liegt". Seiner Ansicht nach würden es einige Fluggesellschaften wohl nicht stemmen können, die erhaltenen Hilfskredite plus Zinsen zurückzuzahlen.Indes habe Bischof keine Angst vor den neuen Billigangeboten des Platzhirsches unter den Billigfliegern, Ryanair. Er habe betont: "Der Wunsch nach Sicherheit und Gesundheit schlägt im Moment alles, auch den Flugpreis".Deshalb drängt sich ein Kauf der Lufthansa-Aktie vorerst weiterhin nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link