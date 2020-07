Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,718 EUR -0,43% (20.07.2020, 08:32)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,738 EUR -1,64% (17.07.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die meisten der großen europäischen Fluggesellschaften hätten im Zuge der Corona-Lockdowns Staatshilfen erhalten. Ryanair hingegen bisher noch nicht. Der irische Billigflieger klage gegen die "Wettbewerbshilfen" für Lufthansa, Air France-KLM und Co und versuche nun selbst aus den kartellrechtlichen Bedingungen Kapital zu schlagen.So müsse die Lufthansa 24 Start- und Landeslots an den Flughäfen Frankfurt und München abgeben. Diese möchte sich gerne Ryanair ergattern. Marketingdirektor Dara Brady habe gegen über dem "Focus" erklärt, der Konzern werde "seine Chancen im deutschen Markt wahrnehmen". Dem Bericht zufolge könnte Ryanair dadurch in Frankfurt und in München jeweils vier zusätzliche Flugzeuge stationieren.Es sei keine größere Überraschung, dass Ryanair versuchen werde, den Marktanteil in Deutschland weiter auszubauen. Für die Lufthansa sei das eben ein weiterer Nachteil, der sich aus den hohen Staatshilfen ergebe. Ein Einstieg beim MDAX-Konzern dränge sich indes auch wegen des weiterhin schwachen Charts aktuell nicht auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: