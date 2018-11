Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,50 EUR +0,65% (09.11.2018, 10:25)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Luftverkehrskonzern habe bei seinem Vorstoß, das Wachstum an deutschen Flughäfen zu begrenzen, um für einen zukünftig reibungsloseren Ablauf und somit weniger Ausfälle und Verspätungen zu sorgen, gescheitert. Gescheitert sei - bislang zumindest - auch die Lufthansa-Aktie. Und zwar am Widerstand bei 20,00 Euro. Sollte die DAX-Aktie diese Marke überschreiten, würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Doch möglicherweise hole der Kurs nur noch einmal etwas Schwung.Rein fundamental betrachtet bleibt die sehr günstig bewertete Aktie der strategisch gut aufgestellten Lufthansa weiterhin attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Investoren sollten vor einem Einstieg aber noch den Abschluss der Bodenbildung, sprich den Sprung über die 20,00-Euro-Marke, abwarten. (Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:19,41 EUR -0,18% (09.11.2018, 10:11)