ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF





Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.11.2021/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Ein starkes Frachtgeschäft und die Erholung der Ticketnachfrage hätten der Lufthansa im Sommer im Tagesgeschäft immerhin knapp zu einem operativen Gewinn verholfen. Im Gesamtjahr wolle Vorstandschef Carsten Spohr den operativen Verlust (bereinigtes EBIT) im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 jetzt mindestens halbieren. 2020 habe der Geschäftseinbruch durch die Corona-Krise der Lufthansa einen operativen Verlust von fast 5,5 Mrd. Euro eingebrockt.Im dritten Quartal habe die Lufthansa ihren Umsatz im Vergleich zum Corona-Sommer 2020 auf 5,2 Mrd. Euro fast verdoppeln können. Trotz Belastungen im Zuge des laufenden Stellenabbaus habe der Konzern einen operativen Gewinn von 17 Mio. Euro erreicht. Hier sei ein Jahr zuvor noch ein Verlust von fast 1,3 Mrd. Euro gestanden. Analysten hätten im Schnitt auch diesmal mit einem kleinen Minus gerechnet. Unter dem Strich habe die Lufthansa ihren Verlust von fast 2 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum auf nun 72 Mio. Euro eindämmen können.Die besser als erwarteten Quartalszahlen würden natürlich Hoffnung machen. Dennoch bleibe es für Netzwerk-Airlines wie die Lufthansa aktuell sehr schwer, Nettogewinne zu erzielen. Billigflieger wie etwa Ryanair oder Norwegian Air Shuttle falle dies mit ihren Punkt-zu-Punkt-Verbindungen leichter. Daher sollten Anleger im Airline-Sektor eher auf diese beiden Titel setzen. Wer die Lufthansa-Aktie im Depot habe, beachte weiterhin den Stopp bei 4,90 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse von 03.11.20921)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:5,899 EUR +1,32% (02.11.2021, 17:36)