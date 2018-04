Der operative Cashflow bleibt in etwa auf Vorjahresniveau. Die Pensionsrückstellungen steigen vor allem aufgrund des von 2,0 Prozent auf 1,9 Prozent gesunkenen Diskontierungszinssatzes um 8,3 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro.



Die Nettoverschuldung ist gegenüber Jahresende 2017 um annähernd 30 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zurückgegangen, was die finanzielle Stabilität des Konzerns weiter stärkt. Vor diesem Hintergrund erhöhte die Rating Agentur S&P den Ausblick im Investment Grade Rating der Lufthansa Group jüngst auf "positive". Die Eigenkapitalquote geht um vier Prozentpunkte auf 22,5 Prozent zurück. Ursachen dafür sind im Wesentlichen Effekte aus der Erstanwendung des neuen Berichtsstandards und der zinsbedingte Anstieg der Pensionsverpflichtungen.



Prognose für das Gesamtjahr 2018 unverändert



Gegenüber der Prognose vom 15. März rechnet die Lufthansa Group nun mit einem organischen Angebotswachstum von insgesamt 6 Prozent im Jahr 2018. Aufgrund dieser um einen Prozentpunkt reduzierten Wachstumsprognose und einem schwächeren US Dollar wurde auch die Vorhersage für die Treibstoffkosten um 100 Millionen Euro reduziert. Damit würden sich die Treibstoffkosten gegenüber dem Vorjahr um 600 Millionen Euro auf 5,8 Milliarden Euro erhöhen. Diese höheren Kosten können zu einem großen Teil durch eine bessere operative Performance kompensiert werden, so dass für 2018 unverändert mit einem Ergebnis leicht unter dem des Rekordjahres 2017 gerechnet wird. Ebenfalls unverändert wird ein Rückgang der um Währungs- und Treibstoffeffekte bereinigten Stückkosten von 1 bis 2 Prozent im laufenden Jahr prognostiziert bei einer stabilen Entwicklung der währungsbereinigten Stückerlöse.



IFRS 15



Der Berichtsstandard IFRS 15 zu "Erlösen aus Kundenverträgen" wird im ersten Quartal 2018 erstmalig angewendet. Dies führt zu einer Veränderung der Erlös- und Kostenpositionen insbesondere bei den Network Airlines und der Eurowings Group. So werden beispielsweise passagierabhängige Flughafenentgelte und Steuern, die früher sowohl auf der Erlös- als auch auf der Kostenseite erfasst wurden, aus der Gewinn- und Verlustrechnung herausgekürzt. Dadurch verringern sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben. Da das EBIT nicht betroffen ist, erhöht sich rechnerisch die EBIT-Marge. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgt nicht.



Der Zwischenbericht für das erste Quartal 2018 wird zeitgleich mit dieser Pressemitteilung am 26. April 2018 um 7:30 Uhr unter https://investor-relations.lufthansagruop.com/de.html veröffentlicht.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.04.2018/ac/a/d)







