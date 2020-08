Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2020 sei erwartungsgemäß signifikant durch die Covid-19-Pandemie belastet gewesen (u.a. massiver Umsatzeinbruch, EBIT-Verlust ggü. Q1 ausgeweitet). Während es durchweg hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben sei, habe es aber zumindest operativ den Marktkonsens übertreffen können. Die Lufthansa sollte in Q2 2020 operativ den Tiefpunkt erreicht haben, aber das Q3-Q4 werde ebenfalls stark belastet sein (Lufthansa: deutlich negatives bereinigtes EBIT; Mittelabfluss von 400-500 Mio. Euro p.a.). Die ersten Mittel des bis zu 9 Mrd. Euro schweren Rettungspakets (2,3 Mrd. Euro, darunter 300 Mio. Euro per Kapitalerhöhung) seien an die Lufthansa zugeflossen. In Q3 stünden Wertberichtigungen auf die Flugzeugflotte an. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften würden sich offenbar recht schwierig gestalten.Der Analyst habe seine Prognosen in Reaktion auf die Q2-Zahlen sowie die jüngsten Management-Aussagen reduziert (u.a. EPS 2020e: -10,66 (alt: -6,89) Euro; EPS 2021e: -0,35 (alt: +0,02) Euro). Er gehe davon aus, dass der zweitgrößte Lufthansa-Aktionär Thiele/KB Holding (12,4%) ein Gegengewicht zur Staatsbeteiligung (20,0%) darstellen werde und den Restrukturierungsdruck hoch halte.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% (potenziell erfolgreiche Restrukturierungsstory vs. sehr hohe Marktunsicherheiten (u.a. 2. Covid-19-Welle)) lautet das Votum für die Lufthansa-Aktie (KBV 2020e: 0,5) nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 9,90 auf 8,30 Euro gesenkt. (Analyse vom 07.08.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: