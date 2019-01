Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,50 EUR +1,25% (04.01.2019, 10:19)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,62 EUR +2,00% (04.01.2019, 10:34)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach dem enttäuschenden abgelaufenen Jahr würden viele Investoren auf ein Comeback der Aktie im Börsenjahr 2019 hoffen. Doch bereits am zweiten Handelstag des neuen Jahres habe es einen ordentlichen Dämpfer für sie gegeben - wegen einer Meldung aus den USA sei es fast 3% bergab gegangen.So habe der US-Rivale Delta Air Lines seine Umsatzprognose gesenkt - und zwar bereits zum zweiten Mal innerhalb der letzten zwei Monate. Mit der Delta-Aktie sei es daraufhin auf Talfahrt gegangen. Sie habe sich um fast 10% verbilligt, der stärkste Kursrutsch der letzten sechs Jahre. Zudem seien natürlich sämtliche andere Airline-Titel mit nach unten gerissen worden.Zwar sei die Lufthansa auch stark in den USA aktiv. Dennoch bestehe kein Grund zu erhöhter Sorge. Die Probleme bei Delta würden ohnehin eher hausgemacht erscheinen. Die Perspektiven für die Lufthansa würden nach wie vor gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: