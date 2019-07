Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa arbeite nach wie vor an der Bodenbildung. Womöglich helfe dem DAX-Titel dabei diese Meldung: So sei die Airline mit gestiegenen Passagierzahlen und vollen Flugzeugen in den Sommer gestartet. Die Lufthansa und ihre Töchter hätten im Juni rund 13,8 Millionen Fluggäste und damit 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor befördert.Auch die Auslastung der Jets habe sich konzernweit um 1,6 Punkte auf 85,2 Prozent verbessert. Die Nachfrage sei damit stärker gestiegen als die von Lufthansa angebotenen Plätze. Dies habe auch für das Drehkreuz München gegolten, das unter anderem wegen der Verlagerung der Riesenjets vom Typ Airbus A 380 ein um 10,7 Prozent gesteigertes Angebot habe vermarkten können. Die Nachfrage sei hier um 11,1 Prozent geklettert.In den ersten sechs Monaten hätten die Airlines im Konzern mehr als 68,9 Millionen Passagiere geflogen, 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Auslastung habe 80,8 Prozent der angebotenen Sitzkilometer betragen, das seien 0,9 Punkte mehr gewesen. Die Billigtochter Eurowings, die im Juni ihr Flugangebot im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht um 1,1 Prozent verringert habe, habe 6,5 Prozent mehr Passagiere begrüßen können. Im ersten Halbjahr habe sie bei der Passagierzahl 1,5 Prozent über dem Vergleichswert gelegen.Die Meldung über die Passagierzahlen sei natürlich positiv zu werten. Ob dies alleine für die Trendwende reiche, dürfe aber bezweifelt werden. Das Marktumfeld für Airlines bleibe rau.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link