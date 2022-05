Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Erweitere der Lufthansa-Konzern sein Einflussgebiet nach Süden? Zum Verkauf stehe eine Beteiligung an der Alitalia-Nachfolgerin Ita, für die der italienische Staat als alleiniger Eigentümer bis einschließlich Montag (23. Mai) konkrete Angebote erwarte. Italien wolle dabei mit einer Minderheit an Bord bleiben.Der Deal solle bis Ende Juni abgeschlossen werden, habe Finanzminister Daniele Franco vor wenigen Tagen verkündet. Gemeinsam mit der in Genf beheimateten Großreederei MSC habe Lufthansa die Zahlen der runderneuerten und verkleinerten Airline geprüft, deren legendäre Vorgängerin stets von Streiks und Beinahe-Pleiten begleitet gewesen sei. Ebenfalls im Datenraum seien Franco zufolge der US-Luftfahrtinvestor Indigo, der in Europa an der Billig-Airline Wizz beteiligt sei, sowie im Verbund die Fluggesellschaften Air France/KLM und der US-Riese Delta, mit denen die Ita bislang über die Allianz Skyteam verbandelt sei, gewesen.Während Delta bereits erklärt habe, nicht mit eigenem Kapital einsteigen zu wollen, könnte Air France zum härtesten Lufthansa-Konkurrenten im Rennen um die Ita werden. Allerdings hätten die Franzosen ihre Staatshilfen aus der Corona-Krise noch nicht zurückgezahlt, sodass ihnen direkte Akquisitionen seitens der EU untersagt seien. Ein möglicher Ausweg könnte die Zusammenarbeit mit dem Finanzinvestor Certares sein.Die Lufthansa betrachte Italien als ihren wichtigsten Auslandsmarkt in Europa. In Rom habe Konzern-Chef Carsten Spohr mit dem Konzept seiner vielen Drehkreuze (Multi-Hub) und Airline-Marken um Vertrauen geworden. Die sukzessive Übernahme und Integration von Gesellschaften wie Austrian, Brussels Airlines und Swiss könnte zum Vorbild für die Ita werden, ebenso könnte Rom wie Zürich weiterhin ein bedeutender Luftverkehrs-Knoten bleiben. "Lufthansa hat sich auf ein Drehkreuzmodell spezialisiert und auf nationale Fluggesellschaften, die ihre eigene Identität behalten", habe jüngst der römische Flughafen-Chef Marco Troncone im "Handelsblatt" gelobt.Es dürfte spannend werden, wer sich letztlich alles für den Einstieg bei Ita bewerbe - und wer am Ende den Zuschlag erhalte. Die Perspektiven für die Lufthansa würden sich indes derzeit ohnehin weiter aufhellen.Anleger können beim MDAX-Titel an Bord bleiben und mit einem Stopp bei 5,50 Euro auf eine Erholung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2022)Mit Material von dpa-AFX