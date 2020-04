Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,216 EUR -7,56% (24.04.2020, 09:38)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,204 EUR -7,05% (24.04.2020, 09:53)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 9,20 Euro auf 8,00 Euro.Die operativen Eckdaten für das Q1/2020 seien vor allem ergebnisseitig noch schwächer, als von Diermeier ohnehin erwartet, ausgefallen (Umsatz: -18% auf 6,4 (Vj.: 7,84; Analystenprognose: 6,75) Mrd. Euro (dabei März 2020: -47% y/y); bereinigtes EBIT: rund -1.200 (Vj.: -336; Analystenprognose: -877) Mio. Euro). Das Nettoergebnis werde den Unternehmensangaben zufolge zusätzlich durch Covid-19-bedingte Wertminderung von Vermögensgegenständen sowie der Wertentwicklung von Treibstoffabsicherung belastet (Veröffentlichung des Q1-Bericht von 30.04. auf zweite Maihälfte verschoben). Für Q2/2020 gehe die Lufthansa von einem erheblich höheren operativen Verlust als im Auftaktquartal aus. Dieses Szenario habe Diermeier wegen der zeitlichen und regionalen Abfolge des staatlichen Lockdowns erwartet. Nicht überraschend benötige der DAX-Konzern Staatshilfe. Nach dem Ende des Lockdowns halte der Analyst einen intensiven Preiskampf unter den Fluggesellschaften für wahrscheinlich.Der Analyst habe seine Prognosen nochmals deutlich gesenkt (u.a. EPS 2020e: -6,67 (alt: -0,29) Euro; EPS 2021e: +0,90 (alt: +1,62) Euro). Er gehe nach wie vor davon aus, dass die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften aufgrund ihrer "Systemrelevanz" Staatshilfe erhalten würden. Den Einstieg von Thiele (Mehrheitsaktionär bei Knorr Bremse und Vossloh) erachte Diermeier als Vertrauensbeweis in die Zukunftsfähigkeit des Lufthansa-Konzerns (Thiele-Beteiligung am 05.03.2020: 3,83%; 06.03.2020: 5,29%; 16.03.2020: 10,0%).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lufthansa-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 24.04.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: