Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,28 EUR -2,27% (18.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,415 EUR +0,46% (19.06.2019, 08:54)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld sei es dem DAX-Titel gestern Nachmittag gelungen zumindest noch halbwegs Schadensbegrenzung zu betreiben. Nachdem sich die Lufthansa-Aktie am Montag nach einer Gewinnwarnung um zwölf Prozent verbilligt habe, sei es am Dienstag zwischenzeitlich weitere fünf Prozent abwärts gegangen. Dann habe die Erholung eingesetzt.So sei das Papier der Kranich-Airline nur noch mit einem Minus von 2,3 Prozent aus dem Handel. Einige Aktionäre dürften nun auf eine Erholungsrally hoffen, doch die Chancen hierfür stünden eher schlecht.Denn gestern - und wohl auch in den nächsten Tagen - habe es kräftigen Gegenwind seitens der Analysten gegeben. Diese hätten im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung reihenweise ihre Kursziele reduziert und teilweise auch ihre Anlageempfehlungen revidiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: