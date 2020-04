Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,256 EUR -3,44% (01.04.2020, 11:18)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,292 EUR -3,15% (01.04.2020, 11:04)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutsche Luftverkehrskonzern wolle in der Coronavirus-Krise rund zwei Drittel seiner weltweit Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken. Ein Unternehmenssprecher habe am Mittwoch bestätigt, dass die Sozialleistung in verschiedenen Ländern für insgesamt 87.000 Mitarbeiter beantragt worden sei. Je nach Gesellschaft und Unternehmensteil gelte das teils rückwirkend vom 1. März an, in der Masse jedoch ab April. Zuvor habe das Portal "Business Insider" berichtet. Betroffen von der Kurzarbeit seien sämtliche Fluglinien und Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien.Mit der Anmeldung zur Kurzarbeit sei noch nichts zum tatsächlichen Umfang entschieden. Dies reiche je nach Arbeitsplatz vom Totalausfall der Arbeit bis hin zu nur geringen Stundenreduzierungen, so der Lufthansa-Sprecher. Zur Höhe der Leistungen durch die Arbeitsagentur habe er keine Angaben gemacht. Die Anträge seien zunächst bis Ende August gestellt, ohne dass bislang konkrete Planungen zur Wiederaufnahme des kompletten Flugbetriebs gebe. Wegen der Coronavirus-Pandemie stelle der DAX-Konzern rund 700 seiner 760 Flugzeuge ab und biete nur noch rund 5% seiner sonstigen Verkehrsleistung an.Es sei gut möglich, dass die Lufthansa angesichts dieser historischen Krise weitere Hilfen benötige. Neben Staatshilfe wäre durchaus auch eine Kapitalerhöhung möglich. Dennoch sehe "Der Aktionär" den fairen Wert des Branchenprimus weit über den 0,50 Euro der Citigroup und auch deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Mutige Anleger könnten daher langsam wieder erste Positionen aufbauen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link