Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,314 EUR +0,19% (01.04.2022, 16:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,355 EUR -0,04% (01.04.2022, 16:15)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Anzeichen würden sich immer weiter verdichten, dass sich die zwei Jahre lang schwer gebeutelte Luftfahrtbranche im laufenden Jahr wieder deutlich erholen werde. So habe nun Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei der Jahresversammlung des Branchenverbandes Airlines for Europe betont: "Die Oster-Buchungen liegen über dem Vorkrisenniveau."Aufgrund dessen wolle der MDAX-Konzern nun erstmals wieder alle verfügbaren Flugzeuge an den Start bringen. Spohr habe zudem betont, dass auch die Buchungen für den Sommer - zumindest bei nicht abgeschotteten Reisezielen - ähnlich seien. So rechne die Lufthansa am Airport in Frankfurt für das erste Ferienwochenende vor den Feiertagen mit über 225.000 Passagieren bei mehr als 1.500 Abflügen.Mutige können weiterhin mit der Lufthansa-Aktie darauf spekulieren, dass sich der Luftverkehr in Europa wieder nachhaltig von Corona erholen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer darauf setzt, sollte seine Position unverändert mit einem Stopp bei 5,20 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 01.04.2022)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: