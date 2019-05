Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,50 EUR -1,58% (07.05.2019, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,40 EUR -2,86% (07.05.2019, 16:42)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe heute ihre Hauptversammlung abgehalten. Neben zahlreichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und Kritik an den Billigpreisen für Flugtickets einiger Konkurrenten habe der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr sich auch konkret zu einem Thema geäußert, um das herum bereits viele Gerüchte gestreut worden seien.Demnach habe die Lufthansa offiziell ihr Interesse bekundet, den Ferienflieger Condor komplett zu übernehmen. Ein entsprechendes unverbindliches Angebot sei laut Spohr bereits an den britischen Eigentümer Thomas Cook gerichtet worden. Interessant: Das Angebot könne auch auf die kompletten Airlines der Thomas-Cook-Gruppe erweitert werden.Besonders attraktiv erscheine die Langstrecke zu touristischen Zielen ab Frankfurt und München, die an die Lufthansa-Tochter Eurowings angeschlossen werden könnte. Bei der Übernahme des Kurz- und Mittelstreckenangebots hätten Lufthansa-Manager in der Vergangenheit stets auf mögliche kartellrechtliche Bedenken der EU-Kommission hingewiesen. Hier rechne man mit Auflagen seitens der Kommission, habe Spohr erklärt. Die EU habe bereits die Übernahme noch größerer Teile der insolventen Air Berlin durch die Lufthansa aus wettbewerbsrechtlichen Gründen verhindert.Der finanziell angeschlagene Touristik-Konzern Thomas Cook (TC) habe seine Fluggesellschaften mit zuletzt 105 Flugzeugen und rund 9.000 Beschäftigten im Februar zum Verkauf gestellt, um zusätzliche Mittel für neue Hotels und die Digitalisierung zu erhalten. Thomas Cook unterhalte Flugbetriebe in Großbritannien, Skandinavien, Deutschland und Spanien, die im vergangenen Jahr einen operativen Spartengewinn von 129 Millionen Britischen Pfund (147 Mio. Euro) eingeflogen hätten.Die heutigen Aussagen zu Condor würden einmal mehr bestätigen: Carsten Spohr scheine nach wie vor entschlossen zu sein, die Marktmacht der Lufthansa weiter auszuweiten. Eine Übernahme weiterer Airlines könnte zwar kurzfristig die Konzernergebnisse belasten, wäre langfristig betrachtet aber wohl positiv zu werten. Die Lufthansa sei und bleibe auf einem guten Weg.Dementsprechend bleibt der günstig bewertete DAX-Titel für langfristig orientierte Anleger unverändert ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.05.2019)Mit Material von dpa-AFX