Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,51 EUR +0,25% (20.11.2020, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,478 EUR -4,17% (19.11.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol Deutschland: LHA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol Deutschland: LHA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach den kräftigen Kurssprüngen im Zuge der positiven Impfstoff-Meldungen habe die Aktie der Lufthansa im gestrigen Handel korrigiert. Zumal es auch Gegenwind in Form einer kritischen Studie der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) gegeben habe.So hätten die Bonitätsexperten das langfristige Rating der Lufthansa um eine Stufe auf BB- gesenkt. Der Ausblick sei negativ. Nach Ansicht von S&P dürfte die Erholung des globalen Luftverkehrs langsamer verlaufen als zunächst erwartet. Die Experten würden nicht glauben, dass die bisherigen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung ausreichen würden, um die Einnahmeausfälle durch den massiven Rückgang des Passagieraufkommens auszugleichen. Wegen den "beträchtlichen Unsicherheiten über die Entwicklung der Finanzkennzahlen" habe S&P zudem den negativen Ausblick bestätigt.Die Herunterstufung durch S&P belegt einmal mehr: Trotz der jüngsten Hoffnungsschimmer von BioNTech und Moderna bleiben die Risiken bei der Lufthansa hoch, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: