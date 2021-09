Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,906 EUR -0,47% (16.09.2021, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,909 EUR -1,14% (15.09.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Konzernchef Carsten Spohr gehe davon aus, dass die Zahl der Geschäftsreisenden bei der Lufthansa in den kommenden Monaten wieder deutlich steigen werde. So habe er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt: "Wir sehen jetzt ganz deutlich, dass die Geschäftsreisenden wieder zurückkommen. Im September haben wir daher die innerdeutsche Kapazität bereits um 30 Prozent erhöht."Im Oktober peile die Kranich-Airline einen weiteren Anstieg um 15% an. Erst kürzlich habe die Tochter Eurowings berichtet, dass die Nachfrage von Firmenkunden wieder anziehe. Dennoch liege sie noch deutlich unter den Vorkrisen-Niveaus. Womöglich auch deswegen hätten die Thiele-Erben in dieser Woche den Entschluss gefasst, weitere Lufthansa-Aktien abzustoßen."Der Aktionär" bleibe für die Lufthansa-Aktie nach wie vor skeptisch gestimmt. Die vermutlich erneut tiefroten Zahlen der kommenden Quartale sowie die anstehende Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der Staatshilfen seien eine schwere Hypothek für den ohnehin schon charttechnisch angeschlagenen Kurs, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: