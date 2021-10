Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einer Zeit vor Corona habe es für die Anteilseigner der Lufthansa meist vor allem zwei wichtige Fragen gegeben: Gebe es wieder Streiks und würden die Ölpreise zu stark steigen? Abgesehen von den anhaltenden Folgen der weltweiten Corona-Lockdowns und immer noch bestehender Reiserestriktionen sehe es in beiden Punkten derzeit für die Lufthansa weniger gut aus.So würden sich die Ölpreise seit mehreren Wochen im Rally-Modus befinden. Gestern sei der Preis für ein Barrel Brent-Öl erstmals seit Jahren wieder auf mehr als 80 Dollar geklettert. Zwar zähle die Lufthansa traditionell zu den am besten gegen Ölpreisschwankungen abgesicherte Fluggesellschaften. Dennoch sei dies natürlich ein Belastungsfaktor.Darüber hinaus habe sich das Kabinenpersonal an den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund der Fluggesellschaft Eurowings am Freitag an Warnstreiks beteiligt. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di seien die Beschäftigen von 4.30 bis 10.00 Uhr aufgerufen gewesen, die Arbeit niederzulegen. Die Folge seien Flugausfälle und Verspätungen gewesen. Die Gewerkschaft werfe dem Unternehmen eine Verweigerungshaltung bei den Tarifverhandlungen vor. Eine angebotene Einmalzahlung im Jahr 2023 lehne ver.di als unzureichend ab. Am Morgen hätten sich am Flughafen Düsseldorf lange Schlangen vor dem Eurowings-Schalter gebildet. An der Abflugtafel seien zahlreiche Flüge als gestrichen angezeigt worden.Die Lufthansa-Tochter Eurowings bestätige Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und vereinzelte Flugausfälle. "Der Streik ist lokal auf NRW begrenzt. Alle anderen Stationen, wie Hamburg, Stuttgart oder Berlin, sind hiervon nicht betroffen", habe es in einer Mitteilung geheißen.Morgen werde die Lufthansa das Ergebnis der Kapitalerhöhung bekannt geben. Die kommenden Handelstage dürften spannend, womöglich sogar wild werden.Dementsprechend bleiben die MDAX-Titel ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten den Stoppkurs bei 4,90 Euro belassen. (Analyse vom 05.10.2021)Mit Material von dpa-AFX