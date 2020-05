Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,624 EUR +7,88% (25.05.2020, 20:23)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,64 EUR +7,49% (25.05.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bereits in der Vorwoche sei klar gewesen, dass sich die Bundesregierung und die Lufthansa grundsätzlich auf ein Rettungspaket hätten einigen können. Aber immer noch habe es vereinzelte Punkte gegeben, an denen die Unterschriften gehakt hätten. Nun lägen die Details auf den Tisch: Die Lufthansa könnte im Idealfall relativ günstig davonkommen - es könnte allerdings auch richtig teuer werden.Der Bund bzw. der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) erhalte demnach 20% der Lufthansa-Aktien. Über eine Wandelanleihe könnte dieser Anteil im Falle einer feindlichen Übernahme auch auf 25% plus eine Aktie steigen. Zudem bekomme der Bund zwei Sitze im Aufsichtsrat. Die Lufthansa erhalte eine Kreditfazilität von bis zu 3 Mrd. Euro.Satte 5,7 Mrd. Euro erhalte der (Noch-)DAX-Konzern als stille Einlage, die zu knapp 4,7 Mrd. Euro zum Eigenkapital hinzugerechnet werden könne. Die Einlage solle für 2020 und 2021 mit 4% verzinst werden und anschließend jährlich teurer werden. Bis zum Jahre 2027 wären sogar 9,5%fällig. Kurzum: Der Lufthansa-Vorstand habe für den Konzern ein insgesamt günstiges Rettungspaket herausgehandelt, während das Chance-Risiko-Verhältnis für den Steuerzahler - wieder einmal - eher schlecht sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.