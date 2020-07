Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,606 EUR -1,71% (20.07.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,574 EUR -1,88% (17.07.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bekanntlich würden sich an manchen Aktien an der Börse die Geister scheiden. Während der eine Teil der Experten für bestimmte Wertpapiere sehr bullish sei, würden andere hingegen vehement vor einem Einstieg warnen. Bei der Lufthansa-Aktie ergebe sich beim Blick auf die Analysteneinschätzungen hingegen aktuell etwas Einmaliges. Denn noch nie habe es für das Papier der größten deutschen Fluggesellschaft nicht eine einzige Kaufempfehlung gegeben. Laut den Daten des Informationsdienstes Bloomberg rate aktuell keiner der 26 Experten, die sich regelmäßig mit dem MDAX-Titeln befassen würden, zum Einstieg. 23 würden zum Verkauf der Lufthansa-Aktie raten, drei Analysten würden den Titel aktuell mit "halten" einstufen. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten belaufe sich aktuell auf 5,81 Euro. Dies liege satte 32% unter dem gestrigen Schlusskurs.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Lufthansa-Aktie und den gesamten Airline-Sektor wenig optimistisch gestimmt. Ein Einstieg dränge sich weiterhin nicht auf. Es gebe derzeit an der Börse einfach attraktivere Einstiegschancen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: