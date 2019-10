Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,905 EUR -3,40% (04.10.2019, 11:32)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,84 EUR -4,16% (04.10.2019, 11:47)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es bleibe weiterhin fraglich, wo die Thomas Cook-Tochter Condor letztlich landen werde. Die Lufthansa zeige sich weiterhin zurückhaltend. Angesichts der Tatsache, welch starke Marktstellung der DAX-Konzern in Deutschland ohnehin schon habe, sei dies auch keineswegs überraschend.Bei Condor könnte es nun darauf hinauslaufen, dass verschiedene Touristikkonzerne versuchen würden, die Airline zu unterstützen. So hätten nach DER Touristik auch Schauinsland Reisen sowie Alltours erklärt, dass man sich eine Beteiligung an der Airline vorstellen könnte. Den Reiseveranstaltern sei es offenbar wichtig, eine Alternative zu Platzhirsch Lufthansa und all deren Tochtergesellschaften am Leben zu erhalten.Denn nach einer jüngsten Analyse von airliners.de sei die Marktmacht der Kranich-Airline in Deutschland wirklich enorm. So betrage der Marktanteil des DAX-Konzerns an elf der zwölf größten deutschen Flughäfen mehr als 50 Prozent. Eine derartige Marktmacht gebe es in anderen größeren europäischen Ländern wie Großbritannien oder Spanien nicht. Vor diesem Hintergrund sei es natürlich einleuchtend, dass vor allem kartellrechtliche Bedenken gegen ein Engagement der Lufthansa bei Condor sprechen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.