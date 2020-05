Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,562 EUR +1,10% (18.05.2020, 08:44)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,488 EUR (15.05.2020)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Noch immer sei in den zähen Verhandlungen zwischen der Lufthansa und der Bundesregierung keine Einigung erzielt worden. Dementsprechend sei das Szenario einer Insolvenz in Eigenverwaltung für den Vorstand des DAX-Konzerns immer noch nicht vom Tisch. Für die Mitarbeiter, Gläubiger und natürlich auch für die Aktionäre wäre dies mit erheblichen Nachteilen verbunden.So berichte das Wirtschaftsmagazin "Capital", dass die Vorbereitungen für ein derartiges Szenario bereits weit fortgeschritten seien. Unter Berufung auf Insidern heiße es, der Antrag könnte bereits "nächste Woche scharf gestellt werden".Eine Insolvenz in Eigenregie wäre für die Anteilseigner der Lufthansa natürlich fatal. Das Problem für die Lufthansa-Aktionäre: Auch die Variante, wonach der Staat einspringe und es zu einer umfangreichen Kapitalerhöhung komme, könnte den Kurs deutlich belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.