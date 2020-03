Die günstig bewertete Aktie sollten Anleger daher unbedingt auf ihrer Watchlist belassen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Vor einem Einstieg sollte eine Stabilisierung des Börsenumfelds abgewartet werden. (Analyse vom 17.03.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die LupeLaut der Agentur "Reuters" plane die italienische Regierung, die Kontrolle über Alitalia zu übernehmen, da die ohnehin taumelnde Fluggesellschaft aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs nun in existenzielle Not gerate. Als erste Maßnahme stelle die italienische Regierung hat 600 Millionen Euro zur Verfügung, um die Fluggesellschaft über Wasser zu halten.Schon Anfang des Jahres habe Alitalia 400 Millionen von der Regierung erhalten, die nun offenbar aufgebraucht seien, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitgeteilt habe.Die Lufthansa stehe deutlich besser da, allerdings lote die deutsche Fluggesellschaft für den Fall, dass sich die Corona-Krise verschlimmere oder länger hinziehe, ebenfalls mögliche Staatshilfen aus. Der Vorstand habe sich angesichts "dieser bisher unbekannten Herausforderung daher entschieden, mit den Regierungen unserer Heimat-Länder nicht nur wie bisher über den Abbau von Belastungen zu sprechen, sondern auch über aktive Unterstützungen, sobald diese notwendig werden", habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Montag gesagt.Von einer Staatsbeteiligung wie in Italien wolle man in Lufthansa-Kreisen aber angesichts der hohen Liquiditätsreserven nichts wissen. Dass mögliche Hilfen unterhalb einer Beteiligung über die Frankfurter Staatsbank KfW organisiert werden könnten, sei aber zumindest unwidersprochen geblieben.Unterdessen kürze die Lufthansa ihre laufenden Ausgaben und versuche Investitionen zu verschieben. Für einen Teil der Belegschaft solle Kurzarbeit beantragt werden. Spohr habe die Mitarbeiter zu Solidarität und Verzicht aufgerufen, "um die Zukunft der Lufthansa-Gruppe zu sichern". Ziel sei, möglichst alle Beschäftigten an Bord zu halten.Angesichts der weltweiten Reisewarnung der Bundesregierung streiche die Lufthansa zunächst ihr Flug-Angebot weiter zusammen. Demnach solle nur noch jeder zehnte geplante Fernflug stattfinden und ungefähr jede fünfte Nah- und Mittelstreckenverbindung. Ursprünglich habe das Unternehmen im Sommerflugplan rund 26.000 Flüge in der Woche geplant. Die Tochter Austrian Airlines (AUA) wolle ihren regulären Flugbetrieb von diesem Donnerstag an zunächst bis 28. März komplett einstellen.Der Aktienkurs der Lufthansa-Aktie komme trotz der Maßnahmen nicht nachhaltig auf die Beine. Nach einem starken Handelsstart mit einem Kursaufschlag von etwa fünf Prozent sei der DAX-Wert am Vormittag wieder bis auf 8,02 Euro abgesackt - der tiefste Stand seit Juni 2012. Zuletzt habe sich der Kurs wieder ein wenig berappelt.Gestützt habe eine Hochstufung der Lufthansa-Aktie durch die französische Großbank Société Générale (SocGen). Der Airline stehe wegen der Coronavirus-Krise ein schlimmer Sommer bevor, habe Analyst Michael Kuhn in einer aktuellen Studie geschrieben. Allerdings sei die Fluggesellschaft mit Blick auf den Flottenanteil im Eigenbesitz in Europa führend. Zudem dürfte das Geschäft der Lufthansa abseits des Flugbetriebs stabilisieren. Kuhn habe die Lufthansa von "hold" auf "buy" hochgestuft, habe jedoch das Kursziel deutlich von 18 auf 11 Euro gesenkt.Die Lage bei der Kranich-Airline sei zweifellos ernst. Dennoch dürften nur wenige Fluggesellschaften in ganz Europa derart gute Chancen wie die Lufthansa haben, diese historische Krise zu überstehen.