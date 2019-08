Mit Material von dpaAFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,295 EUR -1,07% (02.08.2019, 12:02)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,295 EUR -1,99% (02.08.2019, 11:48)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Während sich das Konjunktur-Umfeld weiter eintrübe, kämen von den Fluggesellschaften recht anständige Geschäftszahlen. Nach Air France-KLM habe nun auch IAG gute Zahlen vorgelegt. Die Lufthansa-Aktie könne sich am Freitag dem starken Abwärtsdruck entziehen. Jedenfalls zeitweise.Am Mittwoch habe bereits die Airline Air France-KLM guten Zahlen vorgelegt. Nun gebe es auch ordentliche Quartalszahlen von der British Airways-Mutter IAG. Dank einer höheren Nachfrage und trotz gestiegener Treibstoffkosten habe die britisch-niederländische Gesellschaft im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet.Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp sieben Prozent auf 960 Millionen Euro geklettert. Damit habe IAG deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Rivalinnen Lufthansa und Ryanair hätten hingegen deutliche Gewinneinbrüche hinnehmen müssen.Unter dem Strich sei für die International Airlines Group (IAG) ein Überschuss von 736 Millionen Euro und damit knapp ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor geblieben. Zum Konzern würden neben British Airways auch die spanischen Airlines Iberia, Vueling und Level sowie die irische Aer Lingus gehören.Im zweiten Quartal habe IAG den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zehn Prozent auf fast 6,8 Milliarden Euro gesteigert und auch hier die Erwartungen übertroffen. Trotz des harten Preiskampfs unter Fluggesellschaften in Europa hätten die IAG-Gesellschaften in Schnitt höhere Ticketpreise durchsetzen können. Dennoch sei die Zahl der Passagiere gestiegen, und die Auslastung ihrer Maschinen habe sich verbessert. Dies habe den Anstieg der Treibstoffkosten wettgemacht.Auch auf die Lufthansa-Aktie würden sich die guten Zahlen der Konkurrenz positiv auswirken. Während der DAX am Freitag-Vormittag um über zwei Prozent absacke, halte sich die deutsche Fluggesellschaft mit einem Mini-Minus auf 14,48 Euro recht wacker.Rein charttechnisch würden sowohl IAG wie auch Lufthansa in einem Abwärtstrend laufen, wobei die Deutschen etwas besser aussehen würden. Die Lufthansa-Aktie versuche derzeit eine Bodenbildung bei 14 Euro. Noch bleibe die Zone aber wackelig.Das Marktumfeld bleibe für Airlines im allgemeinen und für die Lufthansa im speziellen weiterhin hart. Die aktuell extrem niedrige Bewertung mit einem KGV von 5 und einem niedrigen KBV von 0,7 würden vermuten lassen, dass sämtliche negative Entwicklungen bereits im Lufthansa-Kurs eingepreist seien. Die IAG komme derzeit auf ein weniger attraktives KBV von 1,3. Beide Aktien seien angesichts der fundamental niedrigen Bewertung interessant. Allerdings würden Anleger schon eine Portion Mut brauchen.Und erste Engagements sollten auf jeden Fall mit einem engen Stopp abgesichert werden - bei der Lufthansa etwa bei 13,50 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2019)