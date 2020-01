Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,46 EUR +0,52% (02.01.2020, 10:01)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,43 EUR +0,12% (02.01.2020, 09:46)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem die Gewerkschaft ver.di zunächst keine weiteren Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings angekündigt habe, sei bei der Lufthansa zunächst einmal Durchatmen angesagt gewesen. Allerdings starte die Aktie der Kranich-Airline in den ersten Handelstag des neuen Börsenjahres dennoch mit einem schweren Handicap.Denn es habe direkt zwei negative Analystenkommentare gegeben. So habe die Citigroup ihr Anlagevotum von "neutral" auf "sell" abgestuft. Das Kursziel laute den Experten zufolge lediglich 14,00 Euro. Zudem habe AlphaValue/ Baader Europe die DAX-Titel erneut mit "reduce" eingestuft. Darüber hinaus sei der faire Wert von 17,20 auf 16,70 Euro gesenkt worden.Im vorbörslichen Handel hätten die beiden negativen Analystenstudien zunächst für einen Kursabschlag von knapp einem Prozent gesorgt. Nichtsdestotrotz stünden die Chancen für den Blue Chip gut, dass es im Jahr 2020 wieder bergauf gehe. So dürften verschiedene Restrukturierungsmaßnahmen dazu führen, dass der Gewinn im laufenden Jahr wieder steige. Mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,8 sei der DAX-Titel zudem immer noch sehr günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.