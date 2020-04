Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,244 EUR -7,20% (24.04.2020, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,258 EUR -6,35% (24.04.2020, 11:43)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der operative Verlust der Lufthansa habe im 1. Quartal 1,2 Mrd. EUR betragen. Normalerweise sei das Auftaktsquartal für Lufthansa ohnehin immer das schwächste. Trotzdem habe sich der Wert gegenüber dem Vorjahr vervierfacht. Hinzu komme der massive Einbruch bei den Umsätzen. Lufthansa habe gesagt, dass es im 2. Quartal viel schlechter werde. Man werde sich selbständig nicht mehr halten können und benötige Staatshilfen.Nach Ansicht des Aktienprofis solle Berlin das Geld rüberschieben, ansonsten aber den Mund halten und das Management machen lassen. Das Management der Lufthansa habe nämlich in den vergangenen Jahren keine so schlechte Arbeit geleistet. Immer dann, wenn Berlin irgendwo der Meinung sei, dass man auch mit reingreifen müsse, habe das noch nie etwas Gutes letztendlich gebracht. Von daher: Beteiligung bei der Lufthansa ja, allerdings sollte man sich dann mit guten Ratschlägen eher zurückhalten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.04.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: