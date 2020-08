Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,134 EUR -1,76% (07.08.2020, 08:43)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,098 EUR -1,22% (06.08.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Dr. Norbert Kalliwoda von DR. KALLIWODA Research:Dr. Norbert Kalliwoda, Aktienanalyst von Dr. Kalliwoda Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) zu kaufen.Die Lufthansa-Aktionäre hätten die Staatshilfen, darunter stille Kapitaleinlagen in Höhe von 5,7 Mrd. EUR und KFW-geförderte Kredite im Volumen von rund 3 Mrd. EUR, akzeptiert. Mit einem Liquiditätspuffer in Höhe von 9 Mrd. EUR sollte die Lufthansa AG zumindest kurz-bis mittelfristig solvent bleiben.Das Restrukturierungsprogramm "ReNew" ziele durch ein Abbau von Führungspositionen, durch die Verschiebung von Investitionen und durch eine deutlich kompaktere Geschäftsstruktur darauf ab, die Kosten signifikant zu reduzieren um die Staatlichen Kredite bzw. Beteiligungen schnellst möglich zurückzahlen zu können.Die Lufthansa AG habe im April ihre ersten Maßnahmen angekündigt, um das Geschäft kompakter aufzustellen; u. a. sei bekannt geworden, dass die Germanwings-Fluglinie eingestellt und die gesamte Flotte um bis zu 100 Flugzeuge reduziert werden solle.Basierend auf einem aktuellen Kurs von 8,20 EUR sehe der Analyst bei der Aktie der Lufthansa AG aktuell ein Potenzial von bis zu 71%. Das Erreichen des Kursziels von 14,10 EUR sei stark von der weiteren Entwicklung der COVID-19 Pandemie abhängig.Dr. Norbert Kalliwoda, Aktienanalyst von Dr. Kalliwoda Research, empfiehlt den Kauf der Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 06.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link