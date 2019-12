Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,625 EUR -0,45% (20.12.2019, 16:09)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,61 EUR -0,18% (20.12.2019, 15:58)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Klimaschutz-Debatte habe in Schweden bereits zu einem Rückgang der Kurzstreckenflüge geführt. Auch in Deutschland sei die Zahl der Inlandsflüge zuletzt deutlich gefallen. Konzernchef Carsten Spohr zeige auf, wie die Lufthansa auch in diesen Zeiten weiter wachsen könne.So habe Spohr im Gespräch mit der FAZ erklärt, dass die Kranich-Airline ein Zukunft verstärkt "Fliegen und Klimaschutz besser zusammenbringen" wolle. So investiere der DAX-Konzern bereits seit längerer Zeit "überproportional" in Innovationen und die Modernisierung der eigenen Flotte. Er fordere, dass die Politik nun verstärkt die synthetischen Kraftstoffe fördern sollte. Doch er bemängle, dass etwa die Bundesregierung hierfür nur etwa 100 Millionen Euro zur Verfügung stelle. "Das ist viel zu wenig angesichts einer Luftverkehrssteuer, die bald zwei Milliarden Euro erreicht", habe Spohr betont.Es dürfte spannend werden, inwieweit die Klimaschutz-Debatte den Flugverkehr in den nächsten Jahren verändern werde. Die Lufthansa bleibe jedenfalls für das kommende Jahr der Favorit des AKTIONÄR im Airline-Sektor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: