Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Eine kriegerische Eskaltion am Golf sei nach den Angriffen auf eine arabische Ölraffinerie wahrscheinlicher geworden. Das lasse die Ölpreise kräftig steigen und die Kurse von Airline-Aktien kräftig fallen. Ein Crash sei aber nicht zu erkennen. Die Fluggesellschaften müssten die weitere Entwicklung an den Ölmärkten abwarten.Der Aktienkurs der Lufthansa habe im frühen Handel als schwächster DAX-Wert zeitweise fast 4% verloren, habe jedoch die Verluste zuletzt etwas eindämmen können. Die Lufthansa-Aktie habe sich zuletzt über ihrer 50-Tage-Linie gehalten, die bei 14,33 Euro verlaufe. Ein erneuter Rutsch darunter ließe - rein charttechnisch betrachtet - die Tiefstände unter 13 Euro wieder in Reichweite kommen.Für die Lufthansa-Aktie komme der Anschlag zu einem ungünstigen Zeitpunkt, versuche sie sich derzeit doch an einer Bodenbildung. Das sehr günstig bewertete Papier sei aktuell nur etwas für mutige Investoren. Zu ungewiss seien nach wie vor die Aussichten mit dem Ölpreis-Schock, dem Druck auf die Ticketpreise und den Klimaschutz-Auswirkungen. Der Stoppkurs sollte recht eng bei 12,40 Euro platziert werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2019)Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link