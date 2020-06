Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,855 EUR +10,18% (08.06.2020, 17:08)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,015 EUR +10,53% (08.06.2020, 16:53)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach dem Sprung über die 10-Euro-Marke und einem neuen Erholungshoch in der Vorwoche hätten Lufthansa-Papiere am Montag ihre Erholungsrally auch im ruhigeren Marktumfeld fortgesetzt. Sie würden bis zum späten Nachmittag mehr als 13 Prozent auf 12,29 Euro gewinnen und seien damit vor der Deutschen Bank und Bayer der mit großem Abstand beste Wert des Tages im DAX.Dabei hätten sich die Anleger auch nicht von neuen Mollstimmen von Analystenseite beirren lassen. Der zwischenzeitlich wegen des Pandemie-Lockdowns besonders abgestrafte Bereich Tourismus und Luftverkehr bleibe in der Lockerungsphase en vogue, wie auch weitere Gewinne bei MTU, Airbus und - nach jüngstem Rückschlag - auch wieder TUI zeigen würden.Mit einer "Rückflug-Garantie" wolle die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine "Home-Coming-Garantie" ein, habe Konzernchef Carsten Spohr der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. "Wer zurück will nach Deutschland, den bringen wir zurück. Sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder weil im Gastland das Virus ausbricht - für alle diese Fälle wird es eine abgesicherte Rückflug-Garantie geben." Weitere Details habe er nicht genannt. Spohr habe sich zuversichtlich geäußert, dass die Nachfrage nach Privatreisen sehr schnell zurückkommen werde.Die Lufthansa sei in der Corona-Krise schwer unter Druck geraten, weil seit Monaten kaum noch Flugverkehr möglich sei. Im Konzern mit etwa 138.000 Beschäftigten stünden Tausende Jobs auf der Kippe. Die Bundesregierung habe ein Hilfspaket geschnürt, das Hilfen und Eigenkapitalmaßnahmen in einer Gesamthöhe von neun Milliarden Euro vorsehe. Dafür solle der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 20 Prozent der Aktien übernehmen.Die Aktie eignet sich nur für äußerst risikobereite Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 08.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link