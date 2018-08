Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,48 EUR -1,18% (02.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,60 EUR -0,63% (02.08.2018, 17:47)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Erfreuliches von der Ticketfront - AktienanalyseDie Berichtsaison in Deutschland kommt allmählich auf Touren. Am Dienstag veröffentlichte die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ihre Quartalsbilanz, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Zahlen würden zeigen: Die Kranichairline aus dem DAX habe in diesem Jahr mit einigen Problemen zu kämpfen. Zwar habe der Nettogewinn leicht um 0,7 Prozent auf 677 Mio. Euro zugelegt. Allerdings sei das um Sondereffekte bereinigte Vorsteuerergebnis (EBIT) gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,4 Prozent auf 982 Mio. Euro gesunken.Für den Rückgang gebe es mehrere Gründe, einer davon: höhere Kosten aufgrund von Flugausfällen und Verspätungen. Oben drauf seien die Belastungen für die Integration von Air Berlin bei Eurowings gekommen. Diese hätten sich den Angaben zufolge im ersten Halbjahr auf 120 Mio. Euro belaufen. Und nicht zuletzt der gestiegene Kerosinpreis sei richtig teuer für die Lufthansa. Die Treibstoffrechnung dürfte im Gesamtjahr statt auf 5,8 Mrd. auf 6,0 Mrd. Euro klettern. Das seien 850 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.Die Aktie sei dennoch mit Abstand größter Gewinner im DAX gewesen. Zeitweise sei das Papier um fast neun Prozent nach oben geschossen. Zum einen seien die Zahlen besser ausgefallen, als Analysten zuvor erwartet hätten. So habe etwa die Prognose im Durchschnitt bei einem Rückgang des bereinigten EBIT um 7,4 Prozent auf 942 Mio. Euro gelegen. Zum anderen wäre das Ergebnis ohne die Belastungen bei Eurowings, die die Lufthansa bewusst in Kauf nehme, um ihre Marktposition in Europa weiter zu stärken, gestiegen. Zudem gehe Vorstandschef Carsten Spohr - zur Überraschung einiger Analysten - weiterhin davon aus, dass der operative Gewinn 2018 wegen der stetig wachsenden Nachfrage nach Passagier- und Frachtflügen nur leicht hinter den fast drei Mrd. Euro aus dem Rekordjahr 2017 zurückbleiben werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: