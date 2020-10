Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe im bisherigen Wochenverlauf kräftig zulegen können. Im gestrigen Handel sei es im Sog der US-Airlines nach oben gegangen, denen Präsident Trump weitere Hilfen in Aussicht gestellt habe.Der gestrige Kurssprung von sechs Prozent sei für die Lufthansa-Anteilseigner natürlich erfreulich gewesen. Um aus charttechnischer Sicht Entwarnung zu geben, sei es aber leider immer noch nicht genug gewesen. Noch immer stecke das Papier in dem seit Jahresanfang intakten Abwärtstrend fest.Und auch was das operative Geschäft betreffe, mangle es aktuell noch an Hoffnungsschimmern. Die steigenden Neuinfektionen in immer mehr Ländern seien pures Gift für eine Erholung des Luftverkehrs. Der Konzern müsse sich auch immer wieder mit schwierigen Einzelfällen wie derzeit etwa Indien (das Land habe den Reiseverkehr mit Deutschland quasi einseitig gestoppt) herumschlagen.Anleger sollten die Lufthansa-Aktie daher weiterhin meiden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link